Нещодавно Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення професійної кар'єри. Шон Кроуз оцінив кар'єру "Циганського короля", пише 24 канал з посиланням на Boxing Insider.

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Кроуз про кар'єру Ф'юрі

Оглядач зазначив, що, враховуючи, що Усика тепер безперечно визнано найкращим боксером у суперважкій вазі, на чей час Тайсону нема до чого прагнути.

Не помиляйтеся, Ф'юрі справді залишив свій слід у світі боксу. Його запам'ятають яскравим, видовищним та ефектним. Крім того, він – один із найдосвідченіших боксерів, які коли-небудь ставали чемпіонами світу в дивізіоні великих людей. Непогана спадщина, яку можна залишити,

– сказав Шон Кроуз.

Він також пригадав, що колись Ф'юрі навіть не розглядали, як загрозу для Володимира Кличка, але Тайсон здивував безліч людей, коли переміг чемпіона. Після цього Ф'юрі поринув у світ випивки, наркотиків, їжі та депресії, щоб через деякий час з'явитися новою людиною.

Нагадаємо, що 18 травня та 21 грудня 2024 року Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику.