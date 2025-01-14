В ночь на 22 декабря в Саудовской Аравии состоялся реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.
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Что происходит с Фьюри
Аль аш-Шейх хочет увидеть бой "Цыганского короля" и Джошуа. Однако сначала нужно, чтобы этого хотел сам Фьюри.
Тайсону сейчас трудно психологически, но я считаю, что в боксе не является большой проблемой проиграть несколько боев. Все сейчас равняются на Мейвезера и хотят закончить без поражений, но такое бывает раз в 50, 60, 70 лет,
– сказал функционер.
Также он привел пример Мохаммеда Али, который проиграл пять боев, но он все равно легенда.
Напомним, что Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.