Некоторые эксперты сравнивают Александра Усика, в частности, с Мухаммедом Али, которого украинский боксер сам ставит на первое место. Своим мнением на этот счет поделился бывший чемпион мира Шон Портер.

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Признание от коллеги

Он рассказал, считает ли действующего обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе величайшим бойцом в истории, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT. Американец заявил, что сравнивать поколения не очень корректно, однако признал, что Усик точно входит в топ всех времен:

"Я не очень люблю сравнивать поколения. Считаю, что бойцы прошлых эпох, из 50-х и 60-х годов, не могут сравниться с нами, современными боксерами. Усик – невероятный боец, и я могу это сказать, ведь делил с ним ринг. В нашем стиле есть гораздо больше смысла, чем кажется на первый взгляд.

Я считаю, что среди этого и прошлого поколений он является одним из лучших бойцов всех времен как в тяжелом, так и в супертяжелом весе. То, чего он достиг, и то, как он это сделал, впечатляет. Он поднялся в хевивейт, когда был меньше по размерам, он заставил это выглядеть легко".

К слову. Александр Усик – единственный боксер в истории, который становился олимпийским чемпионом, а также абсолютом и в крузервейте, и в хевивейте. Он провел на профессиональном уровне 23 поединка, в которых одержал все победы.

Напомним, что пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинца. Наиболее вероятным вариантом сейчас считается победитель битвы Дюбуа – Паркер, которая состоится 22 февраля.