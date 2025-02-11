"Доктор Стальной молот" может значительно превзойти рекорд Джорджа Формана, который держится уже тридцать лет. Американец завоевал титул IBF, когда ему было 45.

Читайте также Британский боксер призвал Чисору провести прощальный бой в Украине

Что думает украинец о возвращении

Владимир Кличко отреагировал на слухи о своем камбэке. Он ни подтвердил, ни опроверг своего возвращения в 2025 году, однако заявил, что физически готов драться, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

"Я всегда был к этому готов, ведь постоянно тренировался. Я до сих пор тренируюсь. Слухи о моем возвращении ходят уже достаточно давно, еще с того времени, как я ушел на пенсию.

Да, побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом хевивейта – для меня это захватывающе. Рассматриваем много деталей, но анонсировать пока нечего", – сказал Кличко.

Справка. Владимир Кличко не проводил официальных боев с 2017 года. Тогда он уступил Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде.

Напомним, что суммарно на профессиональном уровне "Доктор Стальной молот" дрался 69 раз, записав себе в актив 64 победы. За свою карьеру одолел 23 бойцов за титул чемпиона мира в хевивейте, что является лучшим показателем в истории бокса.