Киевское Динамо начало сезон с трех побед в Украинской Премьер-лиге. При этом на евроарене "бело-синие" выступают не лучшим образом, вылетев в квалификации из Лиги чемпионов.

Они уступили кипрскому Пафосу и это может иметь свои последствия. Уже в ближайшее время Александр Шовковский рискует потерять должность главного тренера киевлян, сообщает 24 Канал со ссылкой на Инсайды от Пасечника 2.0.

При каких обстоятельствах могут уволить Шовковского?

Будущее легенды Динамо будет зависеть от выступлений команды в квалификации Лиги Европы. 50-летний наставник покинет "бело-синих", если действующий чемпион УПЛ не сможет пробиться в основной этап этого турнира.

В раунде плей-офф украинскому гранду будет противостоять Маккаби Тель-Авив. Именно от результатов этой дуэли решится судьба Александра Шовковского.

Отмечается, что руководство киевлян уже нашло потенциальную замену главному тренеру. В случае вылета из Лиги Европы, команду возглавит Игорь Костюк, который сейчас работает с Динамо U-19.

Справка. Первый матч между Динамо и Маккаби Тель-Авив состоится 21 августа и начнется в 21:00 по киевскому времени. Его можно будет посмотреть в свободном доступе.

Напомним, что победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги Европы, а проигравший – будет играть в Лиге конференций.