Київське Динамо розпочало сезон з трьох перемог в Українській Прем'єр-лізі. При цьому на євроарені "біло-сині" виступають не найкращим чином, вилетівши у кваліфікації з Ліги чемпіонів.

Вони поступились кіпрському Пафосу й це може мати свої наслідки. Вже найближчим часом Олександр Шовковський ризикує втратити посаду головного тренера киян, повідомляє 24 Канал із посиланням на Інсайди від Пасічника 2.0.

За яких обставин можуть звільнити Шовковського?

Майбутнє легенди Динамо буде залежати від виступів команди у кваліфікації Ліги Європи. 50-річний наставник залишить "біло-синіх", якщо чинний чемпіон УПЛ не зможе пробитися в основний етап цього турніру.

У раунді плейоф українському гранду протистоятиме Маккабі Тель-Авів. Саме від результатів цієї дуелі вирішиться доля Олександра Шовковського.

Зазначається, що керівництво киян уже знайшло потенційну заміну головному тренеру. У разі вильоту з Ліги Європи, команду очолить Ігор Костюк, який наразі працює з Динамо U-19.

Довідка. Перший матч між Динамо та Маккабі Тель-Авів відбудеться 21 серпня та розпочнеться о 21:00 за київським часом. Його можна буде подивитися у вільному доступі.

Нагадаємо, що переможець двоматчевого протистояння вийде в основний раунд Ліги Європи, а переможений – гратиме в Лізі конференцій.