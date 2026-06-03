Шовковский сказал, что трансфер Бленуце в Динамо мог не быть ошибкой

Бывший наставник киевского Динамо Александр Шовковский высказался о приглашении в стан "бело-синих" нападающего Владислава Бленуце. Он оценил трансфер румынского форварда.

По словам специалиста этот трансфер не является однозначно провальным. Своими мыслями Шовковский поделился в разговоре для ютуб-канала "ПРЯМАЯ ЧЕРВОНА".

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Что сказал Шовковский о Бленуце?

Бывший главный тренер Динамо рассказал, при каких обстоятельствах румынский футболист присоединился к команде.

Я ничего не хочу говорить на сегодняшний день. Это была ошибка, скорее всего. А возможно – не была. Но он пришел уже после начала сезона. Он не пришел с нами подготовку. Он не понимал моменты организационные, которые есть в команде,

– отметил экс-тренер Динамо.

Специалист добавил, что в тренировочном процессе игрок был лучше других конкурентов на позиции – Матвея Пономаренко и Эдуардо Герреро.

Высказался 51-летний специалист также и о том, что трансфер состоялся несмотря на пророссийский контент в социальных сетях игрока.

Помню эти моменты. И потом мы сделали акцент на то, что должны более досконально изучать соцсети не только его, а и его близкого окружения. Потому что так, действительно, это был такой момент,

– добавил Шовковский.

Отметим, что 24-летний Бленуце перешел в Динамо из румынской КСУ Крайова. Почти сразу после перехода ему пришлось извиняться перед болельщиками киевлян в соцсетях Динамо.

Владислав Бленуце: как складывается его карьера в Динамо?

В течение сезона 2025/26 футболист провел в официальных матчах лишь 307 минут, в 11 матчах. Отличился одним голом. Его Владислав забил в победном матче Лиги конференций против боснийского Зрински, когда киевляне выиграли со счетом 6:0.

В календарном 2026-м он сыграл всего 4 минуты. Тогда Динамо в Черкассах расписало нулевую ничью с местным ЛНЗ.