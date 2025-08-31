Киевское Динамо одержало четвертую победу в чемпионате УПЛ сезона-2025/26, одолев житомирское Полесье. Перед началом поединка столичный клуб почтил память павших на войне с Россией представителей фанатского движения "бело-синих".

Диктор стадиона перечислил фамилии и имена болельщиков Динамо, отдавших свою жизнь за независимость Украины. Футболисты, тренеры и присутствующие на матче зрители почтили память настоящих героев Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Динамо.

На после матчевой пресс-конференции главный тренер Динамо Александр Шовковский напомнил о значении третьей звезды на эмблеме Динамо.

Хочу сказать от себя, что наша третья звезда – это звезда военных, знак почета. Мы помним всех наших болельщиков, благодарим их за поддержку, благодарим их за конструктивную критику. Будем все делать, чтобы дарить нашим болельщикам положительные эмоции. А вам всем я желаю побед, как в малых, так и в больших делах, и главной нашей желанной такой всеми – Победы,

– сказал Шовковский.

Отметим, что 58 преданных болельщиков Динамо не вернулись с поля боя. На матче с Полесьем присутствовали семьи павших представителей фанатского движения "бело-синих". Каждая семья получила звезду благодарности, памятную награду с именем героя, не вернувшегося с войны.

Сколько звезд на эмблеме Динамо?

Напомним, что среди футбольного сообщества существует традиция добавлять к эмблеме клуба звезду, которая символизирует десять чемпионских трофеев.

По итогам сезона-2024/25 киевские динамовцы завоевали свое тридцатое чемпионство (учтены трофеи выигранные в чемпионате СССР и первенстве Украины – 24 Канал). После оформления юбилейного чемпионства столичный клуб обновил эмблему, добавив к ней третью звезду.

В официальном пресс-релизе клуба отметили, что третья звезда посвящена Вооруженным силам Украины. Таким образом Динамо отблагодарило каждого защитника и защитницу, которые защищают нашу землю от лютого врага.

