Легенды Динамо не могут найти общий язык, из-за чего команда проваливается на старте сезона. Александр Шовковский не видит Андрея Ярмоленко в своей команде.

Киевское Динамо неудачно начало сезон 2025-2026. Киевляне не только провалились в квалификации к еврокубкам, так еще и запомнились несколькими скандалами. Один из них – ссора между Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским, сообщает 24 Канал со ссылкой на Вацко on air.

Почему поссорились легенды?

Еще в августе ходили слухи, что тренер Динамо поссорился с лидером команды. Тогда удалось свести на нет эти новости, но в октябре информация распространилась с новой силой.

На этот раз уже сам Шовковский не скрывал своего отношения к Ярмоленко. Журналист Виктор Вацко подробнее рассказал, что стало причиной конфликта между легендами клуба.

Ярмоленко имеет колоссальный авторитет в команде. В прошлом сезоне Андрей имел очень важное влияние на раздевалку. У Шовковского такого влияния не было, а у Андрея – было. Посмотрите в матче с Зарей, когда Ярмоленко разминался возле поля. Он подсказывал и игроки его слушали. Это вопрос отношений тренерского штаба и игроков. И нет ощущения, что футболисты сейчас хотят "умирать" за своего тренера,

– заявил Вацко.

Напомним, что в августе Шовковский выгнал игрока с тренировки из-за ненадлежащего подхода к работе. А в октябре Ярмоленко уже сам покинул расположение Динамо в Польше после матча Лиги конференций против Кристал Пэлас.

Вингер сослался на семейные проблемы и не вернулся в Украину. Это удивило Шовковского, о чем он открыто заявил на пресс-конференции.

Позже Андрей все же вернулся в Украину и возобновил работу с командой. Согласно данным Flashscore в текущем сезоне Ярмоленко отыграл 12 матчей, но не отметился ни одним результативным действием.

