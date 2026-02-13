Легенда Формулы-1 женится: Шумахер обручился со своим бойфрендом
- Ральф Шумахер, бывший пилот Формулы-1, обручился со своим партнером Этьеном Буске-Кассанем, и их свадьба запланирована на май 2026 года в Сен-Тропе.
- Шумахер, который сделал каминг-аут в 2024 году, получил поддержку от своего сына и бывшей жены, несмотря на то, что не поддерживает связей с ними.
Экспилот Формулы-1 Ральф Шумахер официально подтвердил помолвку со своим партнером Этьеном Буске-Кассанем. Пара запланировала провести свадьбу в Сен-Тропе на юге Франции.
50-летний Ральф сделал официальное заявление на своей странице в инстаграме, выразив благодарность за поддержку и пожелания счастья. Новость вызвала волну реакций и поздравлений в соцсетях, передает 24 Канал.
Смотрите также Бывший партнер Шумахера рассказал, в каком состоянии семикратный чемпион Формулы-1
Что известно о помолвке Шумахера?
Бывший немецкий гонщик Ральф Шумахер и его партнер Этьен Буске-Кассань подтвердили помолвку после трех лет отношений. Публикация была размещена на их аккаунтах в инстаграме, где пара поблагодарила за многочисленные поздравления и попросила уважать их личную жизнь.
По сообщениям Gazetta Express, празднование свадьбы запланировано в мае 2026 года в популярном курортном городке Сен-Тропе на Французской Ривьере – месте, где пара уже неоднократно проводила время вместе.
Этьен моложе Ральфа примерно на 14 лет и работает в бизнес-сфере. Его имя связывают с несколькими предпринимательскими проектами во Франции.
Отношение родных и поддержка
Экс-жена Ральфа, Кора Шумахер, которая была замужем за ним более десяти лет и имеет общего сына Дэвида, поздравила бывшего мужа и его жениха, пожелав им счастья. В то же время она отметила, что не общается с Ральфом и сыном.
Шумахер сделал каминг-аут в июле 2024 года, признавшись в отношениях с Этьеном и поделившись романтическим фото пары. Ральф получил широкую поддержку, в частности от своего сына, который выразил радость и пожелания счастья отцу.
Достижения Ральфа Шумахера
- Ральф Шумахер – известный немецкий пилот, который выступал в Формуле-1 с 1997 по 2007 год, одержав шесть побед на Гран-При и неоднократно финишируя на подиуме. После завершения карьеры он работал экспертом и комментатором в немецких медиа.
- Его старший брат Михаэль Шумахер – один из самых успешных гонщиков в истории Формулы-1. С 2013 года он не появляется в публичном пространстве после тяжелой травмы, полученной во время катания на лыжах.
- За всю историю Формулы-1 трижды совершали каминг-аут, пишет donttakefake.com. Кроме Шумахера, это сделали Майк Бойтлер, выступавший в 1971-1973 годах, и Лелла Ломбарди, которая выступала в течение 1974-1976 годов.