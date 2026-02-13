Легенда Формулы-1 женится: Шумахер обручился со своим бойфрендом

Экспилот Формулы-1 Ральф Шумахер официально подтвердил помолвку со своим партнером Этьеном Буске-Кассанем. Пара запланировала провести свадьбу в Сен-Тропе на юге Франции.

50-летний Ральф сделал официальное заявление на своей странице в инстаграме, выразив благодарность за поддержку и пожелания счастья. Новость вызвала волну реакций и поздравлений в соцсетях, передает 24 Канал.

Что известно о помолвке Шумахера?

Бывший немецкий гонщик Ральф Шумахер и его партнер Этьен Буске-Кассань подтвердили помолвку после трех лет отношений. Публикация была размещена на их аккаунтах в инстаграме, где пара поблагодарила за многочисленные поздравления и попросила уважать их личную жизнь.

По сообщениям Gazetta Express, празднование свадьбы запланировано в мае 2026 года в популярном курортном городке Сен-Тропе на Французской Ривьере – месте, где пара уже неоднократно проводила время вместе.

Этьен моложе Ральфа примерно на 14 лет и работает в бизнес-сфере. Его имя связывают с несколькими предпринимательскими проектами во Франции.

Отношение родных и поддержка

Экс-жена Ральфа, Кора Шумахер, которая была замужем за ним более десяти лет и имеет общего сына Дэвида, поздравила бывшего мужа и его жениха, пожелав им счастья. В то же время она отметила, что не общается с Ральфом и сыном.

Шумахер сделал каминг-аут в июле 2024 года, признавшись в отношениях с Этьеном и поделившись романтическим фото пары. Ральф получил широкую поддержку, в частности от своего сына, который выразил радость и пожелания счастья отцу.

Достижения Ральфа Шумахера