50-річний Ральф зробив офіційну заяву на своїй сторінці в інстаграмі, висловивши подяку за підтримку і побажання щастя. Новина викликала хвилю реакцій та привітань у соцмережах, передає 24 Канал.
Що відомо про заручини Шумахера?
Колишній німецький гонщик Ральф Шумахер і його партнер Етьєн Буске-Кассань підтвердили заручини після трьох років стосунків. Публікація була розміщена на їхніх акаунтах в інстаграмі, де пара подякувала за численні привітання та попросила поважати їх особисте життя.
За повідомленнями Gazetta Express, святкування весілля заплановане у травні 2026 року у популярному курортному містечку Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі – місці, де пара вже неодноразово проводила час разом.
Етьєн молодший за Ральфа приблизно на 14 років і працює у бізнес-сфері. Його ім’я пов'язують із кількома підприємницькими проєктами у Франції.
Ставлення рідних та підтримка
Екс-дружина Ральфа, Кора Шумахер, яка була одружена з ним понад десять років і має спільного сина Девіда, привітала колишнього чоловіка та його нареченого, побажавши їм щастя. Водночас вона зазначила, що не спілкується з Ральфом і сином.
Шумахер зробив камінг-аут у липні 2024 року, зізнавшись у стосунках з Етьєном і поділившись романтичним фото пари. Ральф отримав широку підтримку, зокрема від свого сина, котрий висловив радість і побажання щастя батькові.
Досягнення Ральфа Шумахера
- Ральф Шумахер – відомий німецький пілот, який виступав у Формулі-1 з 1997 по 2007 рік, здобувши шість перемог на Гран-Прі і неодноразово фінішуючи на подіумі. Після завершення кар'єри він працював експертом і коментатором у німецьких медіа.
- Його старший брат Михаель Шумахер – один із найуспішніших гонщиків в історії Формули-1. З 2013 року він не з’являється у публічному просторі після тяжкої травми, отриманої під час катання на лижах.
- За всю історію Формули-1 тричі здійснювали камінг-аут, пише donttakefake.com. Окрім Шумахера, це зробили Майк Бойтлер, який виступав у 1971-1973 роках, та Лелла Ломбарді, яка виступала впродовж 1974-1976 років.