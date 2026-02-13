50-річний Ральф зробив офіційну заяву на своїй сторінці в інстаграмі, висловивши подяку за підтримку і побажання щастя. Новина викликала хвилю реакцій та привітань у соцмережах, передає 24 Канал.

Дивіться також Колишній партнер Шумахера розповів, у якому стані семиразовий чемпіон Формули-1

Що відомо про заручини Шумахера?

Колишній німецький гонщик Ральф Шумахер і його партнер Етьєн Буске-Кассань підтвердили заручини після трьох років стосунків. Публікація була розміщена на їхніх акаунтах в інстаграмі, де пара подякувала за численні привітання та попросила поважати їх особисте життя.

За повідомленнями Gazetta Express, святкування весілля заплановане у травні 2026 року у популярному курортному містечку Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі – місці, де пара вже неодноразово проводила час разом.

Етьєн молодший за Ральфа приблизно на 14 років і працює у бізнес-сфері. Його ім’я пов'язують із кількома підприємницькими проєктами у Франції.

Ставлення рідних та підтримка

Екс-дружина Ральфа, Кора Шумахер, яка була одружена з ним понад десять років і має спільного сина Девіда, привітала колишнього чоловіка та його нареченого, побажавши їм щастя. Водночас вона зазначила, що не спілкується з Ральфом і сином.

Шумахер зробив камінг-аут у липні 2024 року, зізнавшись у стосунках з Етьєном і поділившись романтичним фото пари. Ральф отримав широку підтримку, зокрема від свого сина, котрий висловив радість і побажання щастя батькові.

Досягнення Ральфа Шумахера