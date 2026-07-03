Швейцарцы уверенно обыграли соперника и обеспечили себе выход в следующий раунд плей-офф. Подробнее об этой встрече расскажет 24 Канал.
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Швейцария – Алжир 2:0
Голы: Эмболо, 10, Ндое, 46
Счет в матче был открыт уже на 10-й минуте, когда отличился Брель Эмболо. До конца первого тайма швейцарцы продолжали активно атаковать, создавали опасные моменты и оказывали давление на соперника, однако больше голов до перерыва болельщики не увидели.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Алжир пытался ответить, больше владел мячом, но так и не смог найти путь к воротам соперника. Надежная игра обороны сборной Швейцарии не позволила африканской команде создать реальные голевые моменты.
В начале второго тайма швейцарцы снова быстро нанесли удар: уже на 46-й минуте Дан Ндое удвоил преимущество своей команды. После этого сборная Швейцарии полностью контролировала ход матча, тогда как Алжир так и не смог организовать по-настоящему опасные атаки.
До финального свистка команды действовали спокойно, а счет остался неизменным – 2:0 в пользу Швейцарии.
Обзор матча Швейцария – Алжир: смотрите видео от МЕГОГО
В 1/8 финала сборная Швейцарии встретится с победителем матча Колумбия – Гана.