Швейцария вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 после уверенной победы над Алжиром

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Швейцарии встретилась с командой Алжира. На кону стояла путевка в 1/8 финала турнира.

Швейцарцы уверенно обыграли соперника и обеспечили себе выход в следующий раунд плей-офф. Подробнее об этой встрече расскажет 24 Канал.

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Швейцария – Алжир 2:0

Голы: Эмболо, 10, Ндое, 46

Счет в матче был открыт уже на 10-й минуте, когда отличился Брель Эмболо. До конца первого тайма швейцарцы продолжали активно атаковать, создавали опасные моменты и оказывали давление на соперника, однако больше голов до перерыва болельщики не увидели.

Алжир пытался ответить, больше владел мячом, но так и не смог найти путь к воротам соперника. Надежная игра обороны сборной Швейцарии не позволила африканской команде создать реальные голевые моменты.

В начале второго тайма швейцарцы снова быстро нанесли удар: уже на 46-й минуте Дан Ндое удвоил преимущество своей команды. После этого сборная Швейцарии полностью контролировала ход матча, тогда как Алжир так и не смог организовать по-настоящему опасные атаки.

До финального свистка команды действовали спокойно, а счет остался неизменным – 2:0 в пользу Швейцарии.

Обзор матча Швейцария – Алжир: смотрите видео от МЕГОГО

В 1/8 финала сборная Швейцарии встретится с победителем матча Колумбия – Гана.