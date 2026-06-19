Матч между европейскими командами официально стал рекордным. Никогда ранее на чемпионатах мира не реализовывался подобный сценарий завершения игры, пишет "24 Канал".

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Что произошло в матче Швейцарии и Боснии и Герцеговины?

Вряд ли по итоговому счёту 4:1 в пользу швейцарцев можно было бы сделать вывод, что на 70-й минуте матча на табло стадиона светились печальные нули.

Тренеры, похоже, не угадали со стартовыми составами: в своих основных одиннадцатках сборные оказались неспособными подарить болельщикам зрелище. И только после волны замен наконец-то начались острые моменты и голы.

Дубль Йохана Манзамби, гол Рубена Варгаса и точный пенальти в исполнении Гранита Джаки — единственного футболиста из основного состава — обеспечили победу Швейцарии. За Боснию забил Эрмин Махмич, тоже "джокер".

Какой рекорд побили швейцарцы и боснийцы?

По информации статистической службы Opta, никогда ранее в матче чемпионатов мира не было забито сразу 5 голов после 70-й минуты. Таким образом, концовка этого матча официально может считаться самой результативной за 96 лет существования формата чемпионатов мира.

Какова ситуация в группе швейцарцев и боснийцев?

После двух туров Канада и Швейцария набрали по 4 очка, Босния и Герцеговина и Катар — по 1 очку.

В последнем туре лидеры сыграют между собой, а аутсайдеры — между собой. Ни одна из команд ещё не гарантировала себе выход в плей-офф и в то же время не утратила шансов выйти в 1/16 финала.