Провальный матч чемпионата мира с участием европейцев неожиданно стал рекордным

Сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины провели один из самых необычных матчей чемпионата мира. В течение 70 минут команды не смогли поразить ворота друг друга, но после ряда замен игроки со скамейки запасных устроили голевую феерию.

Матч между европейскими командами официально стал рекордным. Никогда ранее на чемпионатах мира не реализовывался подобный сценарий завершения игры, пишет "24 Канал".

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Что произошло в матче Швейцарии и Боснии и Герцеговины?

Вряд ли по итоговому счёту 4:1 в пользу швейцарцев можно было бы сделать вывод, что на 70-й минуте матча на табло стадиона светились печальные нули.

Тренеры, похоже, не угадали со стартовыми составами: в своих основных одиннадцатках сборные оказались неспособными подарить болельщикам зрелище. И только после волны замен наконец-то начались острые моменты и голы.

Дубль Йохана Манзамби, гол Рубена Варгаса и точный пенальти в исполнении Гранита Джаки — единственного футболиста из основного состава — обеспечили победу Швейцарии. За Боснию забил Эрмин Махмич, тоже "джокер".

Какой рекорд побили швейцарцы и боснийцы?

По информации статистической службы Opta, никогда ранее в матче чемпионатов мира не было забито сразу 5 голов после 70-й минуты. Таким образом, концовка этого матча официально может считаться самой результативной за 96 лет существования формата чемпионатов мира.

Какова ситуация в группе швейцарцев и боснийцев?

После двух туров Канада и Швейцария набрали по 4 очка, Босния и Герцеговина и Катар — по 1 очку.

В последнем туре лидеры сыграют между собой, а аутсайдеры — между собой. Ни одна из команд ещё не гарантировала себе выход в плей-офф и в то же время не утратила шансов выйти в 1/16 финала.