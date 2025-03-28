Легендарный хоккеист установил абсолютный рекорд в НХЛ

Сидни Кросби установил уникальное достижение в НХЛ. Капитан Питтсбург Пингвинз стал рекордсменом по количеству сезоне с 1+ очком в среднем за матч лиги.

Канадский хоккеист отметился голом в поединке регулярного чемпионата против Баффало Сейбрз. 37-летний Кросби набрал 80 очков в текущем розыгрыше турнира, сообщает 24 канал со ссылкой на НХЛ.

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Превзошел Гретцки

Сидни Кросби в текущем сезоне НХЛ пропустил сможет сыграть максимум в 80 матчах, ведь он пропустил две игры из-за травмы. Канадец сто процентов завершит основу часть турнира со средним показателем 1 очко за игру.

В итоге Кросби установил абсолютный рекорд по количеству сезонов по такому показателю – 20. Ранее достижение принадлежало Уэйну Гретцки – 19.

Интересно. В общем в активе Сидни Кросби 1676 очков в НХЛ. Результат канадского хоккеиста стал девятым в истории лиги и лучшим среди действующих игроков.

Напомним, что Кросби играет в НХЛ с 2005 года. За это время канадский хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли и дважды становился самым ценным игроком лиги в сезонах 2006/2007 и 2013/2014.