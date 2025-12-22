Многие украинские спортсмены вынужденно оставили дело своей жизни, чтобы защитить родную страну от оккупантов. При этом с другой стороны есть много представителей спорта с России, которые выбрали роль оккупантов.

Накануне наши воины несколько уменьшили популяцию этого вида. Был ликвидирован известный российский боксер Владимир Степанец, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главком.

Что известно о Владимире Степанце?

Павший оккупант родился 7 марта 1977 года в Новокузнецке. Он имел талант к боксу и достиг в нем неплохих результатов на региональном и национальном уровнях.

Был мастером спорта международного класса, а после завершения профессиональной карьеры работал тренером по боксу в Хабаровске. Там его и похоронили 20 декабря.

Детали и дата ликвидации оккупанта пока не разглашаются. У него осталась жена и двое сыновей.

Редакция 24 Канала искренне благодарна украинским воинам за очищение наших земель от оккупантов. Каждого врага на территории Украины ожидает такая же судьба, как и Владимира Степанца. Земля стекловатой!

Отметим, что это уже не первый российский боксер, о смерти которого в Украине стало известно за последние месяцы. В октябре появилась также информация о ликвидации Руслана Смольникова.

Ранее Суспільному источники в украинской разведке сообщили об уничтожении Игоря Нестерова в Мали. Он был тренером российского боксера Александра Поветкина и наемником ЧВК "Вагнер".

Какие достижения имел Степанец в боксе?