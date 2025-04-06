Силы обороны каждый день стойко защищают родную страну. Украинские воины героически сдерживают нашествие российских оккупантов и отправляют их на концерт к Кобзону.

Силы обороны пополнили статистику Генштаба еще одним дохлым оккупантом. На фронте был ликвидирован футболист и футзалист, а также предатель Украины из Крыма Алексей Яблонский, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о Яблонском

Предатель Украины родился 6 июня 1989 года. Алексей Яблонский был воспитанником севастопольского футбола.

Яблонский выступал за местный ПФС, который играл в чемпионате Украины по футзалу и пляжному футболу. Более того, Алексея было вызвано в молодежную сборную "сине-желтых" по футзалу в 2010 году.

Предатель успел поиграть в Первой лиге Украины по футболу за Крымтеплицу из Молодежного. Во Второй лиге Яблонский защищал цвета клуба под названием Мир из Горностаевки, Херсонская область.

После того, как россияне аннексировали полуостров Алексей Яблонский начал играть в "Премьер-лиге Крымского футбольного союза", которую создали оккупанты под эгидой РФС.

Известно, что у оккупанта осталась жена и двое детей. Россияне не раскрывают дату, место и обстоятельства, при которых был ликвидирован предатель Украины.