Сили оборони поповнили статистику Генштабу ще одним дохлим окупантом. На фронті було ліквідовано футболіста та футзаліста, а також зрадника України з Криму Олексія Яблонського, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про Яблонського

Зрадник України народився 6 червня 1989 року. Олексій Яблонський був вихованцем севастопольського футболу.

Яблонський виступав за місцевий ПФС, який грав у чемпіонаті України з футзалу та пляжного футболу. Ба більше, Олексія було викликано до молодіжної збірної "синьо-жовтих" з футзалу у 2010 році.

Зрадник встиг пограти у Першій лізі України з футболу за Кримтеплицю із Молодіжного. У Другій лізі Яблонський захищав кольори клубу під назвою Мир із Горностаївки, Херсонська область.

Після того, як росіяни анексували півострів Олексій Яблонський почав грати у "Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу", яку створили окупанти під егідою РФС.

Відомо, що в окупанта залишилась дружина та двоє дітей. Росіяни не розкривають дату, місце та обставини, за яких було ліквідовано зрадника України.