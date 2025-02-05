Воїни Збройних сил України ліквідували окупанта 5 грудня 2024 року. На момент загибелі колишньому футболісту було 20 років, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ще один "хароший рускій"

Владімір Мєдвєдєв був вихованцем академії мініфутбольного клубу Тюмень, який грає в російській Суперлізі. Спортом він почав займатися з п'яти років.

Мєдвєдєв не зумів пробитися в основний склад команди, а тому виступав за дублерів. На його рахунку 10 поєдинків.

Згодом він проходив службу строковиком російської загарбницької армії. Там він добровільно уклав контракт та вирушив на фронт вбивати українців. Через місяць після свого 20-річчя Мєдвєдєв отримав поранення, яке виявилося смертельним. 26 січня 2025 року з колишнім футболістом попрощалися у тюменському крематорії.

Нагадаємо, що це не перший російський футболіст знищений на фронті. Раніше повідомлялося про ліквідацію чемпіона Тверської області Іллі Чижова. Також до статистики Генштабу України потрапив ексгравець збірної Росії Алєксєй Бугаєв.