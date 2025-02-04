Російські спортсмени неодноразово потрапляли до звітів зі знищеними окупантами. Замість занять спортом вони обирають контракт із загарбницькою армією, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Заробив на квиток до Кобзона

Про загибель російського футболіста Іллі Чижова повідомила пресслужба його колишнього клубу Ржев. У 19 років він дебютував за команду та визнавався найкращим нападником Тверської області.

У 2021 році він у складі Ржева став чемпіоном області. Також виступав у змаганнях з мініфутболу.

У 2024 році Чижов встиг зіграти кілька матчів у чемпіонаті Тверської області з мініфутболу за команду Вітязі. У травні він підписав контракт з російською армією та пішов вбивати українців. Окупант служив у гранатометно-кулеметному відділенні мотострілецької роти.

Деталі смерті 26-річного Чижова не повідомляються. Лише відомо, що 7 лютого з ліквідованим окупантом відбудеться прощання.