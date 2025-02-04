Российские спортсмены неоднократно попадали в отчеты с уничтоженными оккупантами. Вместо занятий спортом они выбирают контракт с захватнической армией, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Заработал на билет к Кобзону

О гибели российского футболиста Ильи Чижова сообщила пресс-служба его бывшего клуба Ржев. В 19 лет он дебютировал за команду и признавался лучшим нападающим Тверской области.

В 2021 году он в составе Ржева стал чемпионом области. Также выступал в соревнованиях по мини-футболу.

В 2024 году Чижов успел сыграть несколько матчей в чемпионате Тверской области по мини-футболу за команду Витязи. В мае он подписал контракт с российской армией и пошел убивать украинцев. Оккупант служил в гранатометно-пулеметном отделении мотострелковой роты.

Детали смерти 26-летнего Чижова не сообщаются. Только известно, что 7 февраля с ликвидированным оккупантом состоится прощание.