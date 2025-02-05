Воины Вооруженных сил Украины ликвидировали оккупанта 5 декабря 2024 года. На момент гибели бывшему футболисту было 20 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Еще один "хороший русский"

Владимир Медведев был воспитанником академии минифутбольного клуба Тюмень, который играет в российской Суперлиге. Спортом он начал заниматься с пяти лет.

Медведев не сумел пробиться в основной состав команды, а потому выступал за дублеров. На его счету 10 поединков.

Впоследствии он проходил службу срочником российской захватнической армии. Там он добровольно заключил контракт и отправился на фронт убивать украинцев. Через месяц после своего 20-летия Медведев получил ранение, которое оказалось смертельным. 26 января 2025 года с бывшим футболистом попрощались в тюменском крематории.

Напомним, что это не первый российский футболист уничтоженный на фронте. Ранее сообщалось о ликвидации чемпиона Тверской области Ильи Чижова. Также в статистику Генштаба Украины попал экс-игрок сборной России Алексей Бугаев.