В Курской области был уничтожен российский каратист Александр Рудя. Детали и обстоятельства гибели пока неизвестны, сообщает 24 канал со ссылкой на Watchers.

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Россияне скрывают гибель оккупанта

Российские СМИ подробно скрывают дату и время гибели Александра Рудя. Скорее всего молчание вызвано тем, что захватчик погиб во время боевых действий на Курщине.

Первое упоминание о смерти каратиста было найдено на странице заведующего кафедрой физического воспитания в одном из российских университетов Анатолия Щекина. Специалист отметил, что Рудь погиб на войне.

К слову. В Майкопе 2 февраля был организован турнир посвященный памяти российского оккупанта. Тогда впервые стало известно, что Александр Рудь погиб на Курщине.

Также известно, что на странице Рудя в социальной сети "Вконтакте" проявлялась активность 29 ноября 2024 года. Поэтому скорее всего россиянин был ликвидирован в период с конца ноября и до середины декабря.

Напомним, что Силы Обороны также уничтожили другого российского захватчика. Украинские воины подарили Ильи Чижову билет на адский концерт к Кобзону.

Кто такой Александр Рудь

Александр Рудь до того, как присоединиться к оккупационной армии, занимался каратэ. Россиянин был двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы, а также многократным чемпионом России по шотокан каратэ-до.

Также во враждебной стране ему присвоили звание "мастера спорта международного класса". Но все же россиянин решил присоединиться к армии и убивать украинцев.