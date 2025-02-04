Выигрывала Уимблдон и употребляла допинг: бывшая первая ракетка мира завершила карьеру в 33 года

Румынская теннисистка Симона Халеп решила повесить ракетку на гвоздь. Она дважды побеждала на турнирах Grand Slam и больше года возглавляла рейтинг WTA.

Мировой теннис продолжает прощаться с известными спортсменами, которые уходят на пенсию. В прошлом году с профессиональной карьерой попрощался Рафаэль Надаль.

По теме Фанатка Лукашенко Сабаленко "помочилась" на трофей Australian Open: видео позора

Легенда уходит "на пенсию"

Теперь же женский теннис остался без одной из лучших теннисисток последнего десятилетия. О своем решении попрощаться с кортом заявила румынка Симона Халеп, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Tennis Letter.

В 2022 году теннисистка сдала положительный допинг-тест, из-за чего получила временную дисквалификацию. Впоследствии ей выписали бан на 4 года, однако она смогла его сократить до 9 месяцев через спортивный арбитражный суд.

На корт Халеп вернулась в марте 2023-го, а недавно сыграла свой последний матч на профессиональном уровне. На турнире WTA250 в Клуж-Напоке 33-летняя спортсменка уступила в первом раунде Лючии Бронцетти (1:6, 1:6).

Читайте также Будет иметь серьезные последствия в России: "нейтральную" теннисистку назвали испанкой на турнире в ОАЭ

За свою карьеру румынка выиграла 580 из 821 поединка. Лучшим ее достижением были финал Australian Open-2018, а также победы на Ролан Гаррос (2018) и Уимблдоне (2019).

Всего на профессиональном уровне Симона выиграла 24 титула в одиночном разряде и один – в парном. Кроме того, она аж 64 недели находилась на первой позиции в рейтинге WTA – с октября 2017-го по январь 2018-го, а также с февраля 2018-го по январь 2019-го.