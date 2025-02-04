Світовий теніс продовжує прощатися із відомими спортсменами, які йдуть на пенсію. Минулого року із професійною кар'єрою попрощався Рафаель Надаль.

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Легенда йде "на пенсію"

Тепер же жіночий теніс залишився без однієї із найкращих тенісисток останнього десятиліття. Про своє рішення попрощатися із кортом заявила румунка Сімона Халеп, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Tennis Letter.

У 2022 році тенісистка здала позитивний допінг-тест, через що отримала тимчасову дискваліфікацію. Згодом їй виписали бан на 4 роки, однак вона змогла його скоротити до 9 місяців через спортивний арбітражний суд.

На корт Халеп повернулась у березні 2023-го, а нещодавно відіграла свій останній матч на професійному рівні. На турнірі WTA250 у Клуж-Напоці 33-річна спортсменка поступилась у першому раунді Лючії Бронцетті (1:6, 1:6).

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За свою кар'єру румунка виграла 580 із 821 поєдинку. Найкращим її досягненням були фінал Australian Open-2018, а також перемоги на Ролан Гаррос (2018) та Вімблдоні (2019).

Загалом на професійному рівні Сімона виграла 24 титули в одиночному розряді та один – у парному. Крім того, вона аж 64 тижні перебувала на першій позиції в рейтингу WTA – з жовтня 2017-го по січень 2018-го, а також з лютого 2018-го по січень 2019-го.