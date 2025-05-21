Игрок сборной Украины попал в команду недели АПЛ

В чемпионате Англии по футболу завершился 37 тур. По его итогам известный статистический портал составил символическую сборную.

В ней нашлось место футболистам из восьми клубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sofascore. Еще три коллектива имеют по два своих представителя.

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Заслуженное признание для украинца

Среди них, в частности, Эвертон, который одолел Саутгемптон со счетом 2:0. Одним из игроков "ирисок", который попал в символическую команду стал левый защитник Виталий Миколенко.

Украинец вышел в основном составе и провел на поле все 90 минут. Он надежно действовал в защите, чем помог Эвертону сыграть "на ноль", за что получил оценку 8,3.

На счету Виталия 69 касаний мяча, 31 точный пас из 37, две ключевые передачи и один созданный голевой момент. Также Миколенко совершил пять выносов, два перехвата, семь отборов и выиграл 11 из 12 единоборств.

Лучшим же футболистом тура признали одноклубника украинца 25-летнего Илимана Ндиайе. Сенегальский нападающий Эвертона забил оба гола в ворота "святых" и был оценен в 9,2 балла.



Миколенко попал в команду тура АПЛ / Скриншот с сайта Sofascore

К слову. В сезоне-2024/2025 Виталий Миколенко сыграл 36 матчей за Эвертон во всех турнирах. В них он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Отметим, что следующий поединок "ириски" проведут 25 мая на выезде против Ньюкасла. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.