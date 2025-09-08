В воскресенье, 7 сентября, состоялся финал Открытого чемпионата США по теннису. В нем встречались лидеры мирового рейтинга Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Это было 16-е очное противостояние между звездными теннисистами. К нему они подходили с преимуществом испанца со счетом 10:5, сообщает 24 Канал.

Как прошел финал US-Open Синнер – Алькарас?

На этот раз судьба поединка решилась в четырех сетах. Карлос Алькарас провел убедительнее финал и смог оторваться от итальянца в истории очных противостояний.

Игра продолжалась 2 часа 43 минуты. Соперники обменялись победами в в первых двух партиях, после чего Алькарас забрал довольно уверенно две последние.

Янник Синнер – Карлос Алькарас 1:3 (2:6, 6:3, 1:6, 4:6)

Отметим, что в последних восьми "мэйджорах" победителями становились исключительно Синнер и Алькарас. За последние два года они выиграли по четыре турнира серии Grand Slam.

К слову. Победительницей US Open в одиночном женском разряде стала "нейтральная" Арина Соболенко. Она в финале одолела Аманду Анисимову.

Напомним, что лучше всего из украинок выступила на Открытом чемпионате США по теннису Марта Костюк. Киевлянка дошла до 1/8 финала, где уступила Каролине Муховой.

Интересные факты о финале US Open