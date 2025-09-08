Это было 16-е очное противостояние между звездными теннисистами. К нему они подходили с преимуществом испанца со счетом 10:5, сообщает 24 Канал.
Как прошел финал US-Open Синнер – Алькарас?
На этот раз судьба поединка решилась в четырех сетах. Карлос Алькарас провел убедительнее финал и смог оторваться от итальянца в истории очных противостояний.
Игра продолжалась 2 часа 43 минуты. Соперники обменялись победами в в первых двух партиях, после чего Алькарас забрал довольно уверенно две последние.
Янник Синнер – Карлос Алькарас 1:3 (2:6, 6:3, 1:6, 4:6)
Отметим, что в последних восьми "мэйджорах" победителями становились исключительно Синнер и Алькарас. За последние два года они выиграли по четыре турнира серии Grand Slam.
Смотрите видеообзор матча Синнер – Алькарас
К слову. Победительницей US Open в одиночном женском разряде стала "нейтральная" Арина Соболенко. Она в финале одолела Аманду Анисимову.
Напомним, что лучше всего из украинок выступила на Открытом чемпионате США по теннису Марта Костюк. Киевлянка дошла до 1/8 финала, где уступила Каролине Муховой.
Интересные факты о финале US Open
- Благодаря победе в Нью-Йорке Алькарас отобрал у своего принципиального соперника первую строчку рейтинга АТР. Испанец его возглавил впервые с сентября 2023 года.
- Янник и Карлос стали первыми игроками в истории, которые трижды в течение сезона противостояли друг другу в финале турниров серии Grand Slam.
- Алькарас стал вторым самым молодым обладателем шести титулов на "мэйджорах" в Открытой эре после Бьорна Борга.
- Испанец прервал фантастическую победную серию Синнера на хардовых турнирах Grand Slam, которая длилась 27 поединков.