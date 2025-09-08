Це було 16-те очне протистояння між зірковими тенісистами. До нього вони підходили з перевагою іспанця з рахунком 10:5, повідомляє 24 Канал.
Як минув фінал US-Open Сіннер – Алькарас?
Цього разу доля поєдинку вирішилася в чотирьох сетах. Карлос Алькарас провів переконливіше фінал та зміг відірватися від італійця в історії очних протистоянь.
Гра тривала 2 години 43 хвилини. Суперники обмінялися перемогами у в перших двох партіях, після чого Алькарас забрав доволі впевнено дві останні.
Яннік Сіннер – Карлос Алькарас 1:3 (2:6, 6:3, 1:6, 4:6)
Зазначимо, що в останніх восьми "мейджорах" переможцями ставали виключно Сіннер і Алькарас. За останні два роки вони виграли по чотири турніри серії Grand Slam.
Дивіться відеоогляд матчу Сіннер – Алькарас
До слова. Переможницею US Open в одиночному жіночому розряді стала "нейтральна" Арина Соболенко. Вона у фіналі здолала Аманду Анісімову.
Нагадаємо, що найкраще з українок виступила на Відкритому чемпіонаті США з тенісу Марта Костюк. Киянка дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Кароліні Муховій.
Цікаві факти про фінал US Open
- Завдяки перемозі у Нью-Йорку Алькарас відібрав у свого принципового суперника першу сходинку рейтингу АТР. Іспанець його очолив уперше з вересня 2023 року.
- Яннік і Карлос стали першими гравцями в історії, які тричі протягом сезону протистояли один одному у фіналі турнірів серії Grand Slam.
- Алькарас став другим наймолодшим володарем шести титулів на "мейджорах" у Відкритій ері після Бйорна Борга.
- Іспанець перервав фантастичну переможну серію Сіннера на хардових турнірах Grand Slam, яка тривала 27 поєдинків.