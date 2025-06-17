Украинский боксер выразил уважение к Ломаченко: ранее он называл его предателем

Василий Ломаченко в начале июня объявил о завершении боксерской карьеры. Уход "Матрицы" с профессионального ринга вызвал неоднозначную реакцию в сообществе.

Владислав Сиренко высказался о Василии Ломаченко. В частности, украинский боксер неожиданно изменил позицию относительно "Матрицы", сообщает 24 канал со ссылкой на "Тайк Майсон".

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Сиренко высказался о Ломаченко

Владислав Сиренко в прошлом году называл Василия Ломаченко предателем Украины. Такое мнение боксера было вызвано неоднозначной позицией "Матрицы" относительно войны, которую развязала Россия.

Сейчас Сиренко одобрительно высказался о Ломаченко. Украинский боксер отметил, что уважает Василия как спортсмена.

Как к спортсмену отношусь к Ломаченко максимально уважительно. Как к личности – в СМИ очень много неочевидной информации, очень непонятна его позиция как украинца. Поэтому мой ответ не может быть однозначным,

– сказал Сиренко.

Напомним, что Василий Ломаченко за свою карьеру провел 21 бой в профессиональном ринге. На счету "Матрицы" 18 побед при трех поражениях.

К слову. Владислав Сиренко появится в ринге в андеркарде реванша Усик – Дюбуа 19 июля. Украинский боксер сразится с соотечественником Андреем Новицким.

Ранее Василия Ломаченко лишили престижного титула, который боксер завоевал в прошлом году. Тогда "Матрица" одолел Джорджа Камбососа.