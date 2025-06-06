Уроженец Одесской области повесил перчатки на гвоздь в статусе чемпиона мира в легком весе по версиям IBF и IBO. Это событие прокомментировал в соцсети X Девин Хейни, информирует 24 Канал.

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Хейни подколол Ломаченка

Бывший абсолют и соперник украинца отреагировал на сообщение, где было видео с последней победой Василия в карьере. Он не стал подбирать приятных слов, а наоборот потроллил своего коллегу.

Сегодня его день. А 20 мая 2023 года – нет,

– написал Хейни.

Отметим, что речь идет об очном бое между боксерами. Тогда американец в битве за абсолют победил единогласным решением судей, хотя до сих пор многие эксперты считают, что это было "ограбление".

Справка. Всего на профессиональном уровне Василий Ломаченко провел 21 бой. В них он одержал 18 побед, из которых 12 нокаутом.

Напомним, что ранее мы подсчитали, сколько денег заработал Ломаченко во время выступлений на профи-ринге.