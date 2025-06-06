Уродженець Одещини повісив рукавички на цвях у статусі чемпіона світу в легкій вазі за версіями IBF та IBO. Цю подію прокоментував у соцмережі X Девін Хейні, інформує 24 Канал.

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Хейні підколов Ломаченка

Колишній абсолют і суперник українця відреагував на допис, де було відео з останньою перемогою Василя в кар'єрі. Він не став підбирати приємних слів, а навпаки потролив свого колегу.

Сьогодні його день. А 20 травня 2023 року – ні,

– написав Хейні.

Зазначимо, що йдеться про очний бій між боксерами. Тоді американець у битві за абсолют переміг одноголосним рішенням суддів, хоча досі багато експертів вважають, що це було "пограбування".

Довідка. Всього на професійному рівні Василь Ломаченко провів 21 бій. У них він здобув 18 перемог, з яких 12 нокаутом.

Нагадаємо, що раніше ми підрахували, скільки грошей заробив Ломаченко під час виступів на профі-рингу.