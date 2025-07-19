Украинский боксер сенсационно потерпел дебютное поражение накануне боя Усика против Дюбуа
- Владислав Сиренко потерпел первое поражение на профессиональном уровне.
- Украинец проиграл Соломону Дакресу единогласным решением судей.
- Бой состоялся в андеркарде поединка Усик – Дюбуа в Лондоне.
Владислав Сиренко считался фаворитом в поединке против Соломона Дакреса. Впрочем, украинцу не удалось показать себя с лучшей стороны, чем сполна воспользовался оппонент.
В Лондоне продолжается грандиозный вечер бокса. Хедлайнером события станет бой Усик – Дюбуа 2, где определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, сообщает 24 Канал.
Следите с нами Бой Усик – Дюбуа 2: смотреть онлайн-трансляцию реванша за звание абсолютного чемпиона мира
Как выступил Сиренко?
В андеркарде боя Усика запланировано пять поединков. В одном из них участвовал еще один украинский представитель в супертяжелом весе Владислав Сиренко.
Киевлянин должен был выйти в ринг против еще одного нашего земляка Андрея Новицкого. Впрочем травма последнего вызвала его замену на Соломона Дакреса.
Британец считался андердогом встречи против Сиренко. Однако Владислав позволил оппоненту слишком много свободы и немало пропускал ударов от него.
Читайте также Реванш Усик – Дюбуа: во сколько состоится главный бой вечера бокса
В итоге поединок продлился все запланированные 10 раундов. Судьи отдали победу Дакресу единогласным решением. Счет – 91:99, 92:98, 92:99.
Судьи объявили о победе Дакреса: смотреть видео
Для Сиренко это первое поражение на профессиональном уровне. До этого украинец одержал 22 победы в 22-х боях. Для Дакреса это десятая победа в 11-ти встречах.
Обзор боя Владислав Сиренко – Соломон Дакрес: смотреть видео