Скалони осторожно высказался о будущем в сборной Аргентины: что ждет тренера Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о своем будущем после проигранного финала чемпионата мира 2026 года. Специалист может изменить направление своей карьеры.

Тренер "альбиселесте" не стал полностью раскрывать свои планы, сохранив некоторую интригу. Слова Лионеля Скалони передает 24 Канал.

Что сказал наставник серебряных призеров

После матча против Испании (0:1) главный тренер финалистов турнира отметил, что ему нужно пообщаться с руководством Аргентинской футбольной ассоциации.

Я примерно понимаю, почему хочу это, выполню свой контракт, а потом посмотрим. Если честно, я чувствую необходимость все обдумать, потому что не знаю, смогу ли я сделать что-то столь же большое, как это. Я благодарен президенту ассоциации за то, что он дал мне такую возможность и позволил оказаться там, где я сейчас,

– сказал Скалони.

Отметим, что его трудовой договор истекает в декабре 2026 года.

Что известно о работе Скалони в Аргентине

Сборную этой страны 48-летний тренер возглавляет с 2018 года. За это время команда Скалони дважды выиграла Кубок Америки (2021, 2024), победила на чемпионате мира 2022 года и вышла в финал на Мундиале-2026.

Контракт Лионеля Скалони со сборной Аргентины истечет еще до начала отборочного турнира к ЧМ-2030, который в Южной Америке начнется весной 2027 года. Поэтому в случае кардинального решения команду в новом цикле может возглавить другой тренер.