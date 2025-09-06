Скандал вокруг новичка киевского Динамо Владислава Бленуце до сих пор не утихает. Свое мнение относительно резонансного события высказал президент криворожского Пенуэла Юлий Морозов.

Президент Пенуэла раскритиковал руководство и все департаменты Динамо в провале с трансфером Владислава Бленуце. Юлий Морозов указал на разногласия в заявлениях клуба, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук президента Пенуэла.

В чем президент Пенуэла обвинил руководителей Динамо?

По словам Морозова, клуб пытался найти оправдание, мол, покупали футболиста в последний момент перед дедлайном, а потому не успели проверить его соцсети. Однако агент футболиста заявил, что скауты Динамо вели форварда более шести месяцев.

"То есть представьте, огромная структура, где людей 15 имеют должности, которые включают в себя слова "президент", "директор", "руководитель", есть специальный отдел который занимается скаутингом, и другой, который занимается коммуникациями, через 3,5 года после начала полномасштабной войны, после сотен скандалов с пророссийским контентом – вся вся куча людей не смогла увидеть, что их потенциальная звезда, которая обходится клубу в серьезные деньги, на самом деле – выращенная совками не очень умная молодая бестолочь", – написал президент криворожского клуба.

Видео с "раскаянием" футболиста не произвело впечатления, ведь возникли сомнения в искренности форварда. Вполне возможно, что бомбардирские способности Бленуце смогут погасить весь негатив. Однако Морозов сомневается, что "футбольные качества они смогли тоже качественно проанализировать".

Свою публикацию президент Пенуэла подытожил общей ситуацией в руководстве Динамо.

Я пост начал с удивления, но чему удивляться в клубе, где до сих пор всем рулят суркисы и лишь недавно из стейкхолдеров выпал медведчук,

– написал Морозов.

Что сказал Бленуце в свое оправдание?