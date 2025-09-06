"Выращенная совками бестолочь": президент украинского клуба резко высказался о новичке Динамо
Скандал вокруг новичка киевского Динамо Владислава Бленуце до сих пор не утихает. Свое мнение относительно резонансного события высказал президент криворожского Пенуэла Юлий Морозов.
Президент Пенуэла раскритиковал руководство и все департаменты Динамо в провале с трансфером Владислава Бленуце. Юлий Морозов указал на разногласия в заявлениях клуба, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук президента Пенуэла.
В чем президент Пенуэла обвинил руководителей Динамо?
По словам Морозова, клуб пытался найти оправдание, мол, покупали футболиста в последний момент перед дедлайном, а потому не успели проверить его соцсети. Однако агент футболиста заявил, что скауты Динамо вели форварда более шести месяцев.
"То есть представьте, огромная структура, где людей 15 имеют должности, которые включают в себя слова "президент", "директор", "руководитель", есть специальный отдел который занимается скаутингом, и другой, который занимается коммуникациями, через 3,5 года после начала полномасштабной войны, после сотен скандалов с пророссийским контентом – вся вся куча людей не смогла увидеть, что их потенциальная звезда, которая обходится клубу в серьезные деньги, на самом деле – выращенная совками не очень умная молодая бестолочь", – написал президент криворожского клуба.
Видео с "раскаянием" футболиста не произвело впечатления, ведь возникли сомнения в искренности форварда. Вполне возможно, что бомбардирские способности Бленуце смогут погасить весь негатив. Однако Морозов сомневается, что "футбольные качества они смогли тоже качественно проанализировать".
Свою публикацию президент Пенуэла подытожил общей ситуацией в руководстве Динамо.
Я пост начал с удивления, но чему удивляться в клубе, где до сих пор всем рулят суркисы и лишь недавно из стейкхолдеров выпал медведчук,
– написал Морозов.
Что сказал Бленуце в свое оправдание?
- Напомним, что сразу после объявления трансфера у Владислава Бленуце увидели пророссийские публикации в социальных сетях.
- В столичном клубе пообещали изучить все обстоятельства, а затем сделать окончательные выводы.
- 5 сентября вышло интервью с Владиславом Бленуце, в котором он засвидетельствовал свою поддержку Украине в борьбе с Россией.
- Форвард готов встретиться с болельщиками и убедить их в своей любви к Украине.
- Свои пророссийские публикации румын назвал ошибкой, ведь не знал роль этих людей в пропаганде войны.