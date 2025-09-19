Киевское Динамо оказалось в центре скандала после резонансных заявлений ее бывшего футболиста Артема Кравца. Экс-советник президента "бело-синих" рассказал о коррупции в родном клубе.

Артем Кравец в киевском Динамо отвечал за развитие детско-юношеского футбола, где увидел коррупционные схемы. В клубе резко отреагировали на обвинения, которые бьют по репутации, пишет 24 Канал со ссылкой на "Динамоманию".

Как Динамо отреагировало на интервью с Кравцом?

Столичный клуб в будущем больше не будет сотрудничать со своим воспитанником. Поэтому Артему придется искать для работы другой клуб.

"Футбольный клуб Динамо Киев завершил сотрудничество с Артемом Кравцом. Страница нашей совместной истории перевернута навсегда.

В связи с этим клуб не считает целесообразным комментировать отдельные высказывания Артема.

Желаем ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности", – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что в должности советника президента Динамо Артем Кравец находился в течение двух лет. Экс-форвард "бело-синих" также занимался поиском новых игроков для родного клуба.

В чем Кравец обвинил Динамо?