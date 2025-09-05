Приобщился к трансферу: как Луческу помог Динамо приобрести скандального новичка
- Мирча Луческу помог киевскому Динамо подписать румынского форварда Владислава Бленуце, предоставив ему одобрительную рекомендацию.
- Владислав Бленуце стал объектом скандала из-за его поддержки "русского мира", что вызвало негативную реакцию среди фанатов Динамо.
- Пресс-служба Динамо записала видео, где Бленуце выражает поддержку Украине, но это не успокоило ультрас клуба.
Самое дорогое приобретение киевского Динамо за последние годы может стать самым громким провалом селекции "бело-синих". К подписанию форварда Владислава Бленуце приложил руку и экс-тренер киевлян Мирча Луческу.
23-летний румынский форвард Владислав Бленуце оказался в киевском Динамо благодаря протекции Мирчи Луческу. Бывший тренер "бело-синих" дал положительную рекомендацию футболисту молодежной сборной Румынии, пишет 24 Канал со ссылкой на Digisport.
Что сказал Луческу о скандальном новичке Динамо?
Румынский специалист посоветовал Динамо приобрести Бленуце. При этом Мистер раскритиковал агента форварда, который заботится о собственных интересах, а не игрока.
"Я также внес вклад в этот трансфер. Когда-то у меня был игрок, который играл в Дивизионе А, а затем в Дивизионе С, мне это кажется необычным. Эти молодые ребята доверяются людям, которые заботятся только о своих интересах.
Несмотря на то, что я слышал, у Бленуце итальянский агент, который думает только о своих интересах, а не об интересах игрока. Главное, чтобы он начал играть", – рассказал Луческу.
По мнению 80-летнего тренера, переход в Динамо станет трамплином в карьере форварда. Благодаря участию в еврокубках Бленуце привлечет внимание скаутов ведущих европейских клубов.
"Можно уходить из чемпионата Украины. Довбик должен был играть в Динамо, он тренировался со мной, после того, как получил предложение от Жироны. Украинские игроки попали в чемпионат Румынии, почему бы не делать наоборот?", – заметил Луческу.
Справка. Переход Владислава Бленуце стоил киевскому Динамо 2 миллиона евро. В столичном клубе нападающий будет зарабатывать 520 тысяч евро в год.
Главное о скандале с новичком Динамо
- Новый форвард Динамо Владислав Бленуце оказался сторонником "русского мира".
- Уроженец Молдовы, оформивший себе румынское гражданство, делал репосты с пропагандистом войны Владимиром Соловьевым.
- Его жена придерживается аналогичных взглядов. Она в тик токе делилась видео с диктатором России Владимиром Путиным.
- В Динамо отреагировали на скандал. Пресс-служба "бело-синих" записала видео с новичком, в котором он на украинском языке говорил "Слава Украине". Однако в искренность футболиста никто не поверил.
- Ультрас "бело-синих" негативно отреагировали на подписание румына, которого не хотят видеть в Динамо.