Тренер сборной Украины отреагировал на бойкот ЧЄ-2025 по спортивной гимнастике

Украинская федерация гимнастики накануне чемпионата Европы отстранила главного тренера мужской сборной Украины Геннадия Сартинского. В ответ его подопечные объявили бойкот.

Украинские сборники пригрозили бойкотом чемпионата Европы, если Сартинский не вернется. Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике прокомментировал действия своих подопечных, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

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Сартинский объяснил причины отстранения от должности

Геннадий Людвигович подтвердил свое отстранение. Федерации не нравится, что тренер имеет собственное мнение. Кроме того, специалист обвинил вице-президента Украинской федерации гимнастики Стеллу Захарову в некомпетентности.

"С первого дня, как меня выбрали, им не нравится, что у меня мое мнение. Что я перед ними не кланяюсь, не падаю на колени и не говорю: "Ой, как хорошо, что вы у нас есть". Я говорю то, что есть. Что Захарова своим "самозахватом" стала вице-президентом мужской гимнастики. Человек, который ничего не понимает в тренерской работе, никогда не работал. Тем более в мужской гимнастике. В женской я еще как-то понял бы, а в мужской..

И эти люди начинают мне говорить, кто поедет на какие соревнования, кто будет работать, кто что будет делать. А я сказал, что так не будет. Есть тренерский совет у нас, который будет решать, кто и куда поедет", – рассказал Сартинский.

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Вместо Геннадия Сартинского руководство ФГУ назначило нового тренера – Вячеслава Лаврухина. Однако гимнасты не хотят работать под его руководством.

Получает зарплату, получает надбавки, на работу не появляется, приходит пол часа посидеть в зале – и уходит. Это Захарова делает. Еще и ставит его на чемпионат Европы. Ни один парень с ним не хочет работать. Ему дали молодого парня, который осенью завоевал первое место по многоборью – потренировался 3-4 месяца, перестал делать многоборье и закончил с гимнастикой,

– рассказал Сартинский.

В итоге Сартинский сказал, что поддерживает бойкот своих подопечных, которых готовил к чемпионату Европы.

"Когда человек, который готовил команду и все делал, который знает все моменты тренировок и выступлений... Они поедут без него? Я бы тоже не поехал, если бы мне в свое время сказали, что моего тренера не берут", – сказал главный тренер сборной Украины.

Отметим, что ранее действия Стеллы Захаровой раскритиковал олимпийский чемпион Олег Верняев. Он рассказал о беспорядке и коррупции в Федерации.