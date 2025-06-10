В матче отбора на ЧМ-2026 сборная Израиля посетила Эстонию. Накануне поединка состоялась пресс-конференция, на которой капитан команды гостей Эли Даса наговорил немало комплиментов в адрес России, пишет 24 Канал со ссылкой на Ynetnews.com.

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В Эстонии отреагировали на пророссийские заявления футболиста сборной Израиля

На клубном уровне Даса защищает цвета московского Динамо. Журналисты поинтересовались у футболиста, как он объяснит свое пребывание в России на фоне войны против Украины.

Я считаю себя моральным человеком. Я благодарен за годы, проведенные в России, горжусь тем, что играю там, и горжусь своей командой,

– заявил Даса.

Комплементарные высказывания Дасы в адрес России вызвали волну недовольства в Эстонии, которая граничит с Россией и является союзником Украины.

Во время матча эстонские болельщики освистывали капитана сборной Израиля, когда мяч оказывался у него. А на трибунах фаны разместили баннер с буквой "Д" со следами крови. По требованию представителей УЕФА болельщикам пришлось снять эту надпись.

По данным Израильской футбольной ассоциации, двое эстонских полицейских посетили отель, где жила команда гостей. Они хотели провести допрос Дасы относительно его высказываний.

Однако футболисту посоветовали оставаться в номере и не спускаться в вестибюль. В конце концов в дело вмешался председатель Израильской футбольной ассоциации Шино Зуарец, который пообщался со своим эстонским коллегой и должностными лицами УЕФА. Поэтому полицейским пришлось покинуть отель, не допросив любителя России.

Отметим, что Эли Даса подписал контракт с московским Динамо в сентябре 2022 года. Футболиста не волновала судьба украинского народа, который несет ежедневные потери из-за атак России.

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