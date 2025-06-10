У матчі відбору на ЧС-2026 збірна Ізраїлю завітала до Естонії. Напередодні поєдинку відбулася пресконференція, на якій капітан команди гостей Елі Даса наговорив чимало компліментів на адресу Росії, пише 24 Канал з посиланням на Ynetnews.com.

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В Естонії відреагували на проросійські заяви футболіста збірної Ізраїлю

На клубному рівні Даса захищає кольори московського Динамо. Журналісти поцікавилися у футболіста, як він пояснить своє перебування у Росії на тлі війни проти України.

Я вважаю себе моральною людиною. Я вдячний за роки, проведені в Росії, пишаюся тим, що граю там, і пишаюся своєю командою,

– заявив Даса.

Комплементарні висловлювання Даси на адресу Росії викликали хвилю невдоволення в Естонії, яка межує з Росією та є союзником України.

Під час матчу естонські вболівальники освистували капітана збірної Ізраїлю, коли м'яч опинявся у нього. А на трибунах фани розмістили банер з літерою "Д" зі слідами крові. На вимогу представників УЄФА вболівальникам довелося зняти цей напис.

За даними Ізраїльської футбольної асоціації, двоє естонських поліцейських завітали до готелю, де мешкала команда гостей. Вони хотіли провести допит Даси стосовно його висловлювань.

Проте футболісту порадили залишатися в номері та не спускатися у вестибюль. Зрештою у справу втрутився голова Ізраїльської футбольної асоціації Шино Зуарец, який поспілкувався зі своїм естонським колегою та посадовцями УЄФА. Тож поліцейським довелося залишити готель, не допитавши любителя Росії.

Зазначимо, що Елі Даса підписав контракт з московським Динамо у вересні 2022 року. Футболіста не хвилювала доля українського народу, який зазнає щоденних втрат через атаки Росії.

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