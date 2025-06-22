"Это какая-то зал*па": известный шоумен резко высказался о футбольном клубе из Мариуполя

Андрей Бедняков неравнодушно относится к мариупольскому футболу. Он имеет целью заняться восстановлением Мариуполя и не воспринимает всерьез другую команду из этого города.

С началом полномасштабной войны в Украине немало футбольных клубов прекратили свое существование. Одним из них стал Мариуполь, страстным болельщиком которого является известный телеведущий Андрей Бедняков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Футбол 24.

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Бедняков хочет инвестировать в футбол

Шоумен родился в этом городе, который в 2022 году оказался под российской оккупацией. Бедняков признался, что имеет в планах заняться восстановлением команды.

В Мариуполе должна быть команда. И она будет. Это в моих мечтах и, возможно, мы будем этим заниматься. Конечно, с точки зрения политики это тоже важно. И с точки зрения людей. Они должны понимать, что есть команда из Мариуполя, из Луганска, из Донецка. Это – украинский чемпионат, это важно,

– заявил Андрей.

При этом сейчас в Первой лиге играет команда Феникс-Мариуполь, которая базируется во Львовской области. Команда выступала под названием "Мариуполь", но объединилась с клубом "Феникс" из Подмонастыря.

Бедняков же критически отреагировал на этот союз. Более того, он обратил внимание, что новое название мариупольского клуба вызывает определенные неприятные ассоциации.

Они просто выкупили само название Феникс-Мариуполь или что-то подобное. Это абсурдно! Это какая-то символическая за*упа. "Феникс" – это же оккупационный мобильный оператор, который сейчас работает в Мариуполе. И теперь на место Мариуполя появляется команда с названием "Феникс". Что за чушь вообще? Как такое возможно? Но я туда не лезу, не знаю, как все происходило. Команда хотела со мной встретиться, я пытался как-то помочь. Но потом у меня было очень много дел,

– поделился мыслями Бедняков.

Феникс-Мариуполь в прошлом сезоне заняла 13 место в Первой лиге и сохранила право играть во втором по силе дивизионе. Команду тренирует известный в прошлом игрок Карпат, Таврия, Говерлы и Арсенала Максим Фещук.

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Напомним, что команда Мариуполь выступала в УПЛ на момент начала полномасштабной войны. Впрочем из-за невозможности проводить работу в родном городе клуб приостановил выступления в чемпионате.

При этом за ним сохранен статус клуба УПЛ. Как только Мариуполь будет готов возобновить выступления, он получит возможность сразу стартовать в элитном дивизионе. Впрочем, в текущем сезоне этого не будет, ведь состав участников УПЛ 2025-2026 уже утвержден.