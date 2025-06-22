З початком повномасштабної війни в Україні чимало футбольних клубів припинили своє існування. Одним із них став Маріуполь, палким вболівальником якого є відомий телеведучий Андрій Бєдняков, повідомляє 24 Канал з посиланням на Футбол 24.

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Бєдняков хоче інвестувати у футбол

Шоумен народився у цьому місті, яке у 2022 році опинилось під російською окупацією. Бєдняков зізнався, що має у планах зайнятися відновленням команди.

У Маріуполі має бути команда. І вона буде. Це у моїх мріях і, можливо, ми будемо цим займатися. Звичайно, з точки зору політики це теж важливо. І з точки зору людей. Вони мають розуміти, що є команда з Маріуполя, з Луганська, з Донецька. Це – український чемпіонат, це важливо,

– заявив Андрій.

При цьому наразі у Першій лізі грає команда Фенікс-Маріуполь, яка базується у Львівській області. Команда виступала під назвою "Маріуполь", але об'єдналась із клубом "Фенікс" з Підмонастиря.

Бєдняков же критично відреагував на цей союз. Ба більше, він звернув увагу, що нова назва маріупольського клубу викликає певні неприємні асоціації.

Вони просто викупили саму назву Фенікс-Маріуполь чи щось подібне. Це абсурдно! Це якась символічна за*упа. "Фенікс" – це ж окупаційний мобільний оператор, який зараз працює в Маріуполі. І тепер на місце Маріуполя з’являється команда з назвою "Фенікс". Що за нісенітниця взагалі? Як таке можливо? Але я туди не лізу, не знаю, як усе відбувалося. Команда хотіла зі мною зустрітися, я намагався якось допомогти. Але потім у мене було дуже багато справ,

– поділився думками Бєдняков.

Фенікс-Маріуполь минулого сезону посіла 13 місце у Першій лізі та зберегла право грати у другому за силою дивізіоні. Команду тренує відомий в минулому гравець Карпат, Таврія, Говерли та Арсеналу Максим Фещук.

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Нагадаємо, що команда Маріуполь виступала в УПЛ на момент початку повномасштабної війни. Втім через неможливість проводити роботу в рідному місті клуб призупинив виступи в чемпіонаті.

При цьому за ним збережено статус клубу УПЛ. Як тільки Маріуполь буде готовий відновити виступи, він отримає змогу одразу стартувати в елітному дивізіоні. Втім у поточному сезоні цього не буде, адже склад учасників УПЛ 2025-2026 вже затверджений.