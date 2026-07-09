Сенатор Парагвая обозвала Мбаппе: скандал на ЧМ-2026 получил новое продолжение

Парагвайская сенаторша Селесте Амарилья публично объяснила свои высказывания в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Громкое заявление прозвучало после поражения Парагвая со счетом 0:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Сенатор от Либеральной партии выступила перед полным составом Сената с продолжительной речью. Об этом сообщает ABC.

Какое новое заявление сделала Амарилья?

Политик подчеркнула, что отказывается отождествлять всю Францию лишь с известным футболистом.

Франция – это Руссо, Декарт, Монтескье, Виктор Гюго, Симона де Бовуар, Декларация прав человека и гражданина. Я отказываюсь сводить всю эту величественную Францию и ее колоссальное наследие к Мбаппе,

– заявила Амарилья.

Причиной жесткой критики стало поведение нападающего на поле. По словам сенаторши, Мбаппе пренебрежительно отнесся к молодому парагвайскому игроку Орландо Хилю, который впервые выступал на турнире такого уровня. Спортсмен отказался пожать руку сопернику и накричал на него. Политик назвала это "нефранцузским" поведением.

Этот с*кин сын отказался пожать ему руку и закричал ему в лицо – это не по-французски. Француз никогда бы так не поступил,

– сказала она.

Также Амарилья откровенно высказалась о своей эмоциональности и изменении взглядов. Она признала, что выросла в эпоху низкой толерантности, но сейчас пытается адаптироваться к современному миру.

Я родом из тех времен, когда сказать "чертов н**ер" было приемлемо, "чертов толстяк" было приемлемо,

– призналась политик.

Сенатор добавила, что берет на себя полную ответственность за свои слова. В заключение она посоветовала Мбаппе обратиться к психологу.

Напомним, что эта история началась после того, как Амарилья опубликовала в социальной сети X ряд крайне агрессивных и расистских постов. В частности, она назвала Мбаппе "дикарем, который вместо материнского молока сосал кокосы" и "колонизированным камерунцем, притворяющимся французом".

В ответ футболист публично обратился к ней в X, назвав Амарилью "мерзкой и некомпетентной женщиной, которая не достойна своей должности". Он также заявил, что своими "дерзкими расистскими высказываниями" она омрачила достойное выступление сборной Парагвая и нанесла серьезный ущерб международному имиджу своей страны.