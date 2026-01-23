Михайличенко избил сантехника: полиция открыла уголовное производство

Легенда Динамо Алексей Михайличенко на днях попал в неприятную историю. Бывшего футболиста и тренера обвиняют в избиении человека.

О скандальном эпизоде рассказала известная журналистка Наджие Аметова. По ее информации, у Михайличенко произошел серьезный конфликт с сантехником.

Что известно о скандале с Михайличенко?

Позже стало известно, что работник ЖЭУ написал заявление в правоохранительные органы. При этом полиция Киева подтвердила эту информацию, хоть и не упомянула фамилию Михайличенко.

Она начала уголовное производство по факту избиения сотрудника коммунального предприятия. Сообщается, что пострадавшему работнику ЖЭУ 53 года.

Во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома в Печерском районе Киева. Именно столько лет сейчас Михайличенко.

Как идет расследование?

Для документирования события на место прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения. Правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Пострадавшему предоставлено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений.

Сейчас сантехник находится в больнице. К слову, журналистка также заявила, что руководитель ЖЭУ был при этом на месте событий и снимал начало конфликта. Однако позже видеозапись куда-то "исчезла".

Как сложилась карьера Алексея Михайличенко?