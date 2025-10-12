Футболисту Челси Михаилу Мудрику не понравился ролик о мельдонии блогера Максима Мухи. Звездный вингер в комментариях обозвал автора видео.

Известный блогер Максим Муха решил не обострять конфликт с Михаилом Мудриком. Он оригинально поддержал игрока сборной Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм команды PROFAN.

Как блогер поддержал Мудрика?

Недавно в Ровно состоялся матч медиафутбольных команд RUH MEDIA TEAM и PROFAN. Автором одного из голов стал блогер Максим Муха, который реализовал буллит.

После забитого мяча он показал футболку с красноречивой надписью: "Миша, я с тобой".

Видео, как Муха поддержал Мудрика

В комментариях мнения подписчиков разделились. Одни поблагодарили Максима за его поступок, а другие упрекнули блогера за провокационное видео о мельдонии.

Главное о конфликте между Мудриком и блогером

Напомним, что на канале Максима Муха вышло видео, где он показал действие мельдония на собственный организм. Автор контента 15 дней употреблял запрещенное вещество и параллельно играл в футбол.

В ролике Муха вспомнил Мудрика, якобы которого дисквалифицировали на четыре года. В комментарии к блогеру пришел Михаил и обозвал автора контента "е**аном". Также отреагировал на провокационное видео Георгий Судаков.

Отметим, что пока нет решения о дисквалификации Михаила Мудрика. Футболист Челси ожидает объявления заключения дисциплинарных органов.

Кстати, авторитетный портал авторитетный портал Transfermarkt убрал цену из профиля Михаила Мудрика. Футболист находится вне игры уже 10 месяцев.