Блогер Максим Муха несколько дней назад опубликовал скандальное видео на собственном ютуб-канале. В нем он утверждает, что в течение 15 дней употреблял милдронат, пишет 24 Канал.

Читайте также Нашел новую девушку, встретился с Срной: чем занимается Мудрик после допинга

Как Мудрик отреагировал на скандальное видео?

Блогер решил изучить действие запрещенного вещества на собственном организме. При этом Муха продолжал играть в матчах медиалиги.

Отметим, что действующим веществом милдроната является мельдоний. Именно этот допинг обнаружили в пробе игрока Челси Михаила Мудрика.

Видео, как Муха играл под допингом 15 дней

В видео Муха заявил, что Мудрик за этот препарат получил четырехлетнюю дисквалификацию. Однако это не соответствует действительности, ведь вердикт по делу Михаил до сих пор не вынесен.

В комментарии к видео залетел футболист Челси. Михаил не подбирал слов, обозвав блогера неприличным словом.

"Какой же ты е**ан", – написал в комментарии Мудрик.

Комментарий Мудрика под публикацией блогера / скриншот

Своего друга поддержал полузащитник Бенфики и сборной Украины Георгий Судаков. Он поставил красноречивый смайлик клоуна под видео.

Комментарий Судакова под скандальным видео / скриншот

Справка. С 1 января 2016 года милдронат запрещен для использования спортсменами. Его используют при болезнях сердца. Этот препарат распространен преимущественно в странах Восточной Европы. Среди фигурантов допинг-скандалов с мельдонием чаще всего встречаются российские спортсмены.

Что известно о допинговом скандале Мудрика?