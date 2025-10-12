Футболісту Челсі Михайлу Мудрику не сподобався ролик про мельдоній блогера Максима Мухи. Зірковий вінгер у коментарях обізвав автора відео.

Відомий блогер Максим Муха вирішив не загострювати конфлікт з Михайлом Мудриком. Він оригінально підтримав гравця збірної України, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм команди PROFAN.

Як блогер підтримав Мудрика?

Нещодавно у Рівному відбувся матч медіафутбольних команд RUH MEDIA TEAM і PROFAN. Автором одного з голів став блогер Максим Муха, який реалізував буліт.

Після забитого м'яча він показав футболку з красномовним написом: "Міша, я з тобою".

Відео, як Муха підтримав Мудрика

У коментарях думки підписників розділилися. Одні подякували Максиму за його вчинок, а інші дорікнули блогеру за провокативне відео про мельдоній.

Головне про конфлікт між Мудриком та блогером

Нагадаємо, що на каналі Максима Муха вийшло відео, де він показав дію мельдонію на власний організм. Автор контенту 15 днів вживав заборонену речовину та паралельно грав у футбол.

У ролику Муха згадав Мудрика, нібито якого дискваліфікували на чотири роки. У коментарі до блогера завітав Михайло та обізвав автора контенту "є**аном". Також відреагував на провокативне відео Георгій Судаков.

Зазначимо, що наразі немає рішення про дискваліфікацію Михайла Мудрика. Футболіст Челсі очікує оголошення висновку дисциплінарних органів.

До речі, авторитетний портал Transfermarkt прибрав ціну з профілю Михайла Мудрика. Футболіст знаходиться поза грою вже 10 місяців.