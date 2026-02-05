"Тогда Украины еще не было": польский игрок разнес Мудрика из-за скандала с Волынской трагедией

Украинский футболист Михаил Мудрик попал в неприятную историю. Вингер Челси сейчас находится под дисквалификацией из-за допинг-скандала.

Свободное время Мудрик тратит за киберспорт. Недавно украинец попал в скандальную ситуацию во время турнира по CS2 на платформе FACEIT.

Как в Польше реагируют на Мудрика?

Михаил оскорбил польских соперников, вспомнив о Волынской трагедии. Соответствующие скрины игрок под ником 4RROK выставил у себя в соцсети.

Неудивительно, что футболист получил немало хейта со стороны поляков после публикации чата игры. Бывший игрок сборной Польши Цезарий Кухарский жестко высказался о Мудрике у себя в аккаунте соцсети X.

Мудрик – не Шевченко, который всегда благодарит поляков. Возмущение из-за глупости этого футболиста гораздо больше, чем заявление Джанни Инфантино из ФИФА по возвращению россиян в международный футбол. Лучше научите Мудрика истории. В 1939 году независимой Украины вообще не было,

– написал Кухарский.

Почему Мудрик сорвался?

Интересно, что Мудрик не отрицает факт конфликта с польским игроком. Однако украинец заявил, что соперники его провоцировали и писали лестные слова о России.

С поляками почти невозможно играть. Как только ты пытаешься нормально общаться и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение. Я неоднократно сталкивался с тем, как без всякой причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут как первыми словами в игре пишут "Слава России", зато очень возмущаются, когда им напоминают историю,

– заявил Мудрик в интервью Tribuna.

При этом пользователь 4RROK опроверг слова Михаила о провокациях. Он показал кадры из трансляции, на которых не видно слов "Слава России" или других провокационных фраз. К слову, платформа FACEIT заблокировала аккаунт Мудрика на 28 дней из-за "токсичности".

Что известно о допинге Мудрика?