"Собирала бы картошку в России": тренера теннисистки из Москвы обвиняют в психологическом насилии

Елена Рыбакина стала жертвой позорного поведения ее тренера Стефана Вукова. Его отстранили от тренерских обязанностей из-за скандального отношения к девушке из Казахстана.

Казахская теннисистка Елена Рыбакина оказалась в эпицентре громкого скандала. Вероятно, девушка стала жертвой психологического насилия со стороны своего экс-тренера.

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Токсичная обстановка

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic, WTA отстранила хорватского тренера Стефана Вукова от выполнения профессиональных обязанностей. Причиной является его неадекватное поведение с Рыбакиной.

Гендиректор WTA Порша Арчер получила доказательства того, что Вуков часто кричал на Елену, называл ее "глупой" и вспоминал ей российское прошлое. Сама Рыбакина родилась в Москве и сменила гражданство на казахское в 2018 году.

Отмечается, что Вуков говорил в адрес теннисистки, что без него "она бы до сих пор собирала картошку в России". WTA установила, что Вуков постоянно доводил девушку до слез и совершал над ней психологическое насилие.

Также тренер заставлял Рыбакину работать на тренировках больше ее физических возможностей. Из-за этого теннисистка немало болела и вынуждена была пропускать соревнования.

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Рыбакина встала на защиту

При этом Арчер допустила, что Вуков и Рыбакина были в романтических отношениях. Однако это не отменяет обвинения в его адрес. После этого скандала Стефану отказали в аккредитации на Australian Open-2025.

Интересно, что сама теннисистка настаивала, что у них с хорватом не было проблемных отношений. В январе она даже объявила о его возвращении в тренерский штаб, но санкции со стороны WTA сделали невозможным это.

Неудивительно, что на последних турнирах Grand Slam девушка проваливалась. На US Open-2025 Елена вылетела во втором круге, а на Australian Open этого года сошла с дистанции в 1/8 финала. Сейчас Рыбакина занимает седьмое место в рейтинге WTA.